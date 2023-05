IB.SH JazzAward: Ella Burkhardt

Ella BurkhardtJährlich wird auf der JazzBaltica der Jazzpreis der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) verliehen. Seit 2008 würdigt der mit 5.000 Euro dotierte „IB.SH JazzAward“ das künstlerische Potenzial junger und vielversprechender deutscher Musiker/-innen. Zu den bisherigen Preisträger/-innen gehören unter anderem Ilja Ruf, Vincent Niessen, David Grabowski, Anna-Lena Schnabel und Lisa Wulff. In diesem Jahr darf sich die Sängerin Ella Burkhardt über diese Auszeichnung freuen. Mit ihrer höchst persönlichen Interpretation von Standards und Eigenkompositionen, ihrer facettenreichen Stimme und der spielerischen Beherrschung unterschiedlicher Musiktraditionen überzeugte sie die Jury.

Mit sechs Jahren begann die Tochter einer Schwedin und des NDR-Bigband-Trompeters Ingolf Burkhardt Klavier zu spielen, später folgten erste Gesangsstunden. Auf dem Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand sang sie in der OGT Big Band und stand erstmals 2017 auf einer JazzBaltica-Bühne. Zurzeit studiert sie Jazzgesang in Maastricht und besuchte im vergangenen Jahr den Musik- und Businessworkshop „SOFIA“ der Saxofonistin Nicole Johänntgen.

„Ella Burkhardt versprüht eine ansteckende Leidenschaft für den Jazz und spricht damit viele Menschen an“, sagt Michael Adamska von IB.SH-Vorstand. „Ich freue mich, dass in diesem Jahr erstmals eine Sängerin den ,IB.SH-JazzAward‘ erhält.“ Und der Posaunist und JazzBaltica-Leiter Nils Landgren fügt hinzu: „Ella lebt, was sie liebt. Sie beherrscht das Material und zeigt zugleich ihr enormes stimmliches Potenzial.“ Auch die Gewinnerin freut sich: „JazzBaltica gehört für mich seit frühester Kindheit zum Sommer dazu. Mein Vater ist jedes Jahr mit der NDR Bigband im Line-up vertreten und es war immer mein Traum, dort zu singen. In diesem Juni wieder dabei zu sein und zudem diesen Preis zu gewinnen, ist ein großes Privileg.“ Die Preisverleihung findet im Rahmen der JazzBaltica am 23. Juni statt, das Preisträgerkonzert spielt Burkhardt dann am 24. Juni mit ihrem Vater Ingolf und dem Gitarristen Roland Cabezas.

