Bielefeld: Jazz im Konzerthaus

Magnus LindgrenSeit 2018 arbeitet der Saxofonist, Jazzflötist und -arrangeur Magnus Lindgren regelmäßig mit den Bielefelder Philharmonikern zusammen und holte für die Reihe „Jazz im Konzerthaus“ immer wieder namhafte Stars nach Bielefeld: von Gregory Hutchinson über Maria Mendes und Rigmor Gustafsson bis hin zu Ida Sand. Für das Abschlusskonzert der Saison 2022/23 am 20. Juni in der Rudolf-Oetker-Halle steht Lindgren erneut mit einem alten Bekannten auf der Bühne: mit dem amerikanischen Arrangeur, Komponisten und Pianisten John Beasley. Dass das mittlerweile eingespielte Team eine gemeinsame musikalische Sprache spricht, beweisen unzählige Projekte – zuletzt ihre im Juni 2022 in der Rudolf-Oetker-Halle uraufgeführte Hommage an den kürzlich verstorbenen Wayne Shorter.

Einige der für „Dimensions Of Wayne Shorter“ geschriebenen Arrangements gibt es auch am 20. Juni zu hören. Daneben stehen Stücke aus Lindgrens Album „Music For The Neighbours“ auf dem Programm, mit dem er im November 2021 mit den Bielefelder Philharmonikern und einem Jazzquartett zu erleben war. Im Mittelpunkt des Konzerts aber ist eine neue Komposition für Orchester, die Lindgren und Beasley eigens für diesen Abend geschrieben haben und in der Rudolf-Oetker-Halle uraufgeführt wird. Dieses Stück ist ein gleichermaßen klangstarkes wie expressives jazzsymphonisches Werk, vorgetragen in einem außergewöhnlich sensiblen wie lebendigem Dialog von Orchester und Band. Mit auf der Bühne sind neben den Bielefelder Philharmonikern und Lindgren und Beasley auch noch der kubanische Schlagzeuger Lukmil Perez und der kubanisch-französische Bassist Felipe Cabrera.

Weiterführende Links

„Jazz im Konzerthaus“