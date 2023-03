Mannheim: Landesjazzfestival

Kurt EllingSeit 1987 veranstaltet der Jazzverband Baden Württemberg zusammen dem Land Baden-Württemberg sein Landesjazzfestival. Jedes Jahr wird für die Organisation dieses Festivals eine andere Stadt in diesem südwestdeutschen Bundesland ausgewählt, die für mehrere Tage ein Programm aus regionalen Acts und nationalen und internationalen Jazzgrößen ausrichtet. 2023 ist die Musiker/-innen-Initiative IG Jazz Rhein-Neckar mit der Organisation beauftragt worden. Das Festival wird vom 30. April bis 7. Mai in Mannheim an verschiedenen Spielorten veranstaltet – wie zum Beispiel im Ella & Louis, in der Alten Feuerwache oder auf dem Gelände der diesjährigen Bundesgartenschau.

Den Anfang macht das Ella & Louis Jazzorchestra, das mit Musikern aus dem Raum Rhein-Neckar wie beispielsweise dem Trompeter Thomas Siffling, dem Saxofonisten Olaf Schönborn oder dem Bassisten Matthias Debus besetzt ist und eine Hommage auf den legendären, 2007 gestorbenen Saxofonisten und Komponisten Fritz Münzer spielen wird. Weitere Highlights im Programm sind Konzerte mit dem Pianisten Martin Tingvall, der Band Jazzgrooves um den Schlagzeuger Dirik Schilgen, dem Landesjugendjazzorchester oder der Enjoy Jazz Big Band, bevor dann der amerikanische Sänger Kurt Elling mit seinem Quartett SuperBlue und dem Gitarristen Charlie Hunter das diesjährige Landesjazzfestival beschließen wird. Allerdings stellt man sich etwas irritiert die Frage, warum die IG Jazz Rhein-Neckar, deren zweite Vorsitzende die Sängerin Juliana Blumenschein ist, ein durch die öffentliche Hand finanziertes und recht umfangreiches Festivalprogramm verantwortet, in dem aber nur zwei von Frauen geleitete Bands zu finden sind: das Quartett SALOMEA der Sängerin Rebekka Ziegler und das Trio von Tamara Lukasheva.

