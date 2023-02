Bad Hofgastein: Snow Jazz

Keita-Niggli-BrönnimannSein 20. Jubiläum feiert in diesem Jahr das Festival Snow Jazz Gastein im Salzburgerland, das sich längst zu einem festen Bestandteil des regionalen Kulturkalenders entwickelt hat. Nach der Corona-Zwangspause erlebt das Festival in diesem Jahr vom 16. bis zum 19. März seine Wiedergeburt. Zum Auftakt gibt der Pianist Christian Wegscheider eines seiner raren Solokonzerte. Am selben Abend stellt Wegscheider außerdem sein Trio JazzPÖ mit einem politisch-musikalischen Programm vor.

Das Septett Aufmessersschneide wechselt zwischen kammermusikalischen Passagen und dem großen Sound der vollen Band, deren Name sich von Bandleader und Bassist Gregor Aufmesser ableiten lässt. Afrikanische Klänge bringen dann Aly Keita, Lucas Niggli und Jan Galega Brönnimann in die alpine Umgebung. Mit der ungewöhnlichen Besetzung Posaune, Vibrafon, Bass und Schlagzeug tritt das Quartett Alpha Trianguli an. Konzerte im Hotel BLÜ und auf der Jungerstube am Stubnerkogel machen das Programm komplett.

Snow Jazz Gastein