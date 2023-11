13: Winterjazz Köln

Essence Of DualityAls 2012 zum ersten Mal Anfang Januar das Umsonst-Festival Winterjazz Köln stattfand, wollte man seinen Augen nicht trauen: Die Kölner/-innen rannten dem Stadtgarten regelrecht die Türen ein und es hatte den Anschein, dass jeder und jede sehen und hören wollte, was die Kölner Bands und Musiker/-innen auf die Bühne brachten. Mit Ausnahme der Corona-Streaming-Ausgaben ist das bislang auch jedes Jahr so gewesen. Mit der 13. Ausgabe von Winterjazz Köln am 6. Januar startet man wieder im Stadtgarten Köln ins neue Jahr. Auf drei Bühnen präsentieren dort 39 Musiker/-innen in elf Konzerten gleichermaßen die innovative wie kreative Schaffenskraft der Kölner Szene. Kuratiert wird Winterjazz Köln wieder von der Saxofonistin (und Winterjazz-Gründerin) Angelika Niescier, der Bassistin Ulla Oster und der künstlerischen Leiterin vom Stadtgarten, Kornelia Vossebein.

Mit dabei sind an diesem ersten Samstagabend 2024 das Quartett Essence Of Duality um den Sitarvirtuosen Hindol Deb, das Jazzpiano-Trio Percussion von Felix Hauptmann, das kooperative Trio Losing Color mit Theresia Philipp (Saxofon), Jozef Dumoulin (Piano, Electronik) und Thomas Sauerborn (Drums), Lucas Leidinger mit seinem Klaviersoloprogramm „Episoden“ und das Quartett Mumble Jazz um den Saxofonisten Victor Fox. Weiter geht es mit dem Quintett Make You Stay der Cellistin Emily Wittbrodt, dem Duo Magnetar Projekt mit Annette Maye (Klarinette) Zuzana Leharovà (Violine), dem Trio des Trompeters Bastian Stein, der neuen Band MAIKA der Sängerin Maika Küster, dem Quintett Lucaxixi des Bassisten Luca Müller und dem Trio Molass mit der markanten Stimme von Marissa Möller.

Zum zweiten Mal wird es am Vorabend wieder ein NICA live special mit Konzerten einiger Stipendiat/-innen vom NRW-Exzellenzförderprogramm NICA artists developement geben. Dieser 5. Januar ist eigentlich geladenen Gästen vorbehalten. Doch wer fix ist und am Vormittag dieses Januarfreitags eine Mail an info@stadtgarten.de schickt, kann vielleicht eines der wenigen Tickets ergattern.

