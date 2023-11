Christmas & Jazz I: Gift Sets

Ron-Carter-BasecapWer Jazz liebt, Ron Carter schätzt und auf der Suche nach einem originellen Weihnachtsgeschenk ist, kann sich auf dessen Webseite umsehen. Unter „Holiday Gift Sets“ bietet der Bassist Geschenkesets für Weihnachten an, sowohl für Fans als auch Bassist/-innen. Der Meister, so heißt es, habe für jedes Budget ein ausgewähltes Set zusammengestellt. Unter dem Titel „Bandstand Basics“ für 89 Dollar gibt es zum Beispiel ein Ron-Carter-T-Shirt, seine Autobiografie und eine signierte DVD seines „Hurricane“-Konzerts von 1984. „Standing Ovation“ heißt das Set mit seiner Autobiografie, eines Doppel-Vinyl-Albums der PBS Dokumentation „Finding The Right Notes“, einer Ron-Carter-Basecap, einer Konzert-DVD und zwei Ron-Carter-Aufklebern für 145 Dollar. Als „Ultimate Fan“ muss man schon 247 Dollar ausgeben, dafür erhält man drei DVDs, eine Basecap plus entsprechendes T-Shirt, ein Poster und das schon erwähnte Doppel-Vinyl-Album. Das ultimative Set ist dann allerdings „Planet Elegance“ mit gerahmtem Konzertposter und zusätzlich zu dem Vorgänger-Paket drei Doppel-Vinyl-Alben für 389 Dollar.

