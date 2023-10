Freiburg: Bluesfestival

Freiburg BluesfestivalZum zehnten Mal geht das Freiburger Bluesfestival über die Bühnen der Breisgau-Metropole und ihres Umlands. In der Jubiläumsausgabe treffen sich vom 3. bis 11. November Prominente und entdeckenswerte Musikerinnen und Musiker des Genres in elf Konzerten. Ein außergewöhnlicher Paradiesvogel des Blues ist mit Javier Vargas am Start, der zwischen Argentinien, Nashville, L.A. und Spanien seine Blues-Variante entwickelte. Er tritt gemeinsam mit John Byron Jagger auf, dem Neffen von Rolling-Stones-Kopf Mick Jagger. Kernstück des Festivals dürfte ein „Texas Blues Guitar Summit“ sein, bei dem die Virtuosen Anson Funderburgh, Mike Morgan und Shawn Pittman wetteifern, die Blues-Damen JJ Thames und Danielle Nicole bestreiten ein Doppelkonzert.

Im Club ChaBah in Kandern, der mit dem „German Blues Award“ 2023 prämiert wurde, wird sich der Amerikaner James Armstrong einfinden. Schließlich noch ein Geheimtipp: In einer Lesung stellt der Chicagoer Musik-Experte Robert ‚Bob‘ Cremer sein Buch „Die Geheimsprache des Blues“ vor, dabei wird er begleitet vom Hamburger Blues-Pianisten Chris Rannenberg. Zum Abschluss spielt die John-Mayall-Tributeband Turning Point in der prachtvollen Glashalle des Niederrimsinger Birkenmeier Forums.

