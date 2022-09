Christian Broecking Lecture: Angel Bat Dawid

Angel Bat DawidZeitlebens war Christian Broecking eng mit Enjoy Jazz verbunden, mehrmals kuratierte der Berliner Musiksoziologe und -wissenschaftler, Jazzforscher und -journalist Symposien und Vortragsreihen, die im Rahmen dieses Festivals in der Rhein-Neckar-Region ausgetragen wurden. Nach dem Tod Broeckings Anfang Februar 2021 entschloss sich der künstlerische Leiter von Enjoy Jazz, Rainer Kern, jährlich mit einer „Christian Broecking Lecture“ die Erinnerung an dessen Lebensleistung wach zu halten. Erster Vortragender war im vergangenen Jahr der Posaunist und Professor an der New Yorker Columbia University, George Lewis.

„Es ist eine große Freude, dass die Chicagoer Musikerin, Komponistin und Aktivistin Angel Elmore aka Angel Bat Dawid in diesem Jahr die ,Christian Broecking Lecture‘ halten wird“, heißt es in der Ankündigung. Die im Alter von 22 Jahren an einem Hirntumor erkrankte Künstlerin nahm an den „Free Jazz Prayer Sessions“ des Chicagoer Saxofonisten David Boykin und seiner Organisation „Sonic Healing Ministries“ teil, bevor sie ihre eigene „Participatory Music Coalition“ gründete. Das Chicagoer Label International Anthem veröffentlichte 2019 ihr Debüt „The Oracle“ unter ihrem Facebook-Namen Angel Bat Dawid („Bat Dawid“ ist hebräisch für „Tochter Davids“). Ihre Band heißt The Brothahood, ihre monatliche Multimediareihe mit visueller Kunst, Mode und Vorträgen „Mothaship 9“.

Mit ihrer Vita und Biografie verkörpert Bat Dawid geradezu das Werk Broeckings, der zeitlebens mit seinen Büchern und Publikationen die Zusammenhänge zwischen den gesellschaftlichen Lebensbedingungen und dem musikalischen Ausdruck der afroamerikanischen Künstler/-innen sichtbar zu machen versuchte. Für sie als Aktivistin und Künstlerin sind struktureller Rassismus und die Intersektionalität von Race, Class und Gender die Themen. Bat Dawid hält ihre „Christian Broecking Lecture“ am 5. Oktober im „Heidelberg Center For American Studies“.

