Leipzig: Euphorium 2022

Das Leipziger Euphorium 2022 versteht sich selbst als Festival für zeitgenössisch improvisierte Musik und bietet an zwei Herbst-Wochenenden Konzerte mit einer Vielzahl herausragender Musiker/-innen. Am 19. und 20. November sind unter dem Namen Euphorium_freakestra Liz Allbee, Lina Allemano, Matthias Muche, Anat Cohavi, Daniel Beilschmidt, Uki Gurkitase, Maura Knierim, Kathrin Pechlof, Xu Fengxia, Emilio Gordoa, Els Vandeweyer, Sofia Borges und Nuria Andorra zu erleben, angekündigt wird „feinste Kammermusik zeitgenössischer Improvisationskunst“.

Freie Improvisation gibt es am 18. und 19. Dezember. Mit Silke Eberhard, Virginia Gente und Signe Emmeluth sind am 18. Dezember gleich drei Saxofonistinnen am Start, außerdem stehen Oliver Schwerdt, John Edwards, Robert Landfermann, Christian Lillinger, Michael Thieke und das Orgel-Drone-Duo Flesh/Zidong auf der Bühne. Am 19. Dezember gibt es eine Premiere: Schlagzeuger Günter „Baby“ Sommer begleitet nicht nur einen Literaten, sondern taucht selbst als Protagonist eines Textes auf. Außerdem sind Emmeluth, Schwerdt und Lillinger als Trio dabei. Alle Konzerte finden im Leipziger Club naTo statt.

Weiterführende Links

Euphorium