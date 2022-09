Bayreuth: Jazz-November

RymdenAuch in diesem Jahr finden sich Stars und Newcomer zum Jazz-November vom 9. bis zum 13. November in Bayreuth ein – mit einer Besonderheit: Die Veranstaltungsreihe ist in diesem Jahr gleichzeitig auch Bayerisches Landesjazzfestival. Das Landesjazzensemble Bayern mit Claus Reichstaller, Lutz Häfner, Paulo Morello, Tizian Jost, Henning Sieverts und Bastian Jütte eröffnet den Veranstaltungsreigen. Das britische Trio Partikel kombiniert seinen Jazz mit Weltmusik und Pop. Als „skandinavisches Prog-Metal-Ding“ hat der norwegische Pianist Bugge Wesseltoft einst sein Trio RYMDEN charakterisiert – an seiner Seite befinden sich bekanntlich die schwedische est-Rhythmusgruppe aus Bassist Dan Berglund und Schlagzeuger Magnus Öström.

Der französische Akkordeonist Vincent Peirani hat mit dem Gitarristen Federico Casagrande und dem Schlagzeuger Ziv Ravitz auch Songs von Nine Inch Nails und Marilyn Manson im Programm. Zum Abschluss des Festivals spielt der norwegische Saxofonist Marius Neset mit seinem Quintett, der sein neues Album „Happy“ im Gepäck hat. Außerdem gibt es noch zwei Spätkonzerte mit dem polnischen Trio Immortal Onion und dem Quartett der armenischen Trompeterin Angela Avetisyan sowie ein Sonntag-Nachmittag-Konzert mit dem Nico Theo Quintett.

