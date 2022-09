Jelena Kuljic: JTI Jazz Award

KUU!Am vergangenen Freitag ist die Sängerin und Schauspielerin Jelena Kuljic bei einem Konzert in Trier mit dem „JTI Jazz Award“ ausgezeichnet worden. „Jazz ist – und war es immer – ein Melting Pot der verschiedenen Kulturen und Menschen: eine Kunstform, die sich bei allem bedient und alles in sich aufsaugt und gleichzeitig etwas Neues schafft“, heißt es in der Begründung der Jury, die der Sängerin gleichzeitig bescheinigt, die Grenzen zwischen Jazz und Punk verschwimmen zu lassen. Kuljic spielte in der Europäischen Kunstakademie in Trier im Rahmen des Moselmusikfestivals mit ihrer Band KUU!, zu der die Gitarristen Frank Möbus und Kalle Kalima sowie der Schlagzeuger Christian Lillinger gehören.

Jurymitglied und Jazz-thing-Autor Ralf Dombrowski sagte über die Sängerin: „Sie versetzt das Blut in Wallung, spielt mit der besonderen Aura des ungebremst Ekstatischen.“ Kuljic, die auch Schauspielerin mit Festengagement an den Münchner Kammerspielen ist, ist die 13. Preisträgerin des „JTI Jazz Award“. Gesponsert wird der Preis von Japan Tobacco Industries, dem größten privaten Arbeitgeber in Trier.