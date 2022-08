Birdsong Project: 20-LP-Box

„For The Birds“Für den Schutz der Vögel engagiert sich ein bisher nicht dagewesenes musikalisches Projekt namens „For The Birds“, das vom Music-Supervisor Randall Poster produziert wurde. Über 220 Künstler aus allen Musikgenres, aus Literatur und Kunst haben 172 Stücke und Gedichtrezitationen aufgenommen, die sich von der Schönheit des Vogelgesangs inspirieren ließen und im Herbst als 20-LP-Box veröffentlicht werden. Sie werden unter anderem vom Artwork des Autors John James Audubon begleitet, der das Standardwerk „Birds Of America“ verfasst hat. Nach ihm ist auch die Vogelschutzorganisation „Audubon Society“ benannt, unter deren Mantel „For The Birds“ stattfindet und die an den Erlösen aus dem Projekt beteiligt wird.

Drei umfangreiche Volumes von Songs sind bereits online verfügbar. Zu den Musikern aus dem Jazz- und Worldspektrum zählen zum Beispiel Alice Coltrane, der Saxofonist Rudresh Mahanthappa oder Minimal-Music-Pionier Terry Riley. Calexico huldigen dem Großen Blaureiher, der Autor Jonathan Franzen einer kalifornischen Ammer-Art, Joachim Cooder der Turteltaube aus Carolina. Des Weiteren beteiligt sind Makaya McCraven, Shabaka Hutchings, Esperanza Spalding, Seu Jorge, Laurie Anderson und Elvis Costello.

Weiterführende Links

„For The Birds“