Oscar Peterson: Gedenkmünze

Oscar-Peterson-GedenkmünzeEr ist der wohl bedeutendste Jazzmusiker, den Kanada je hervorgebracht hat. Jetzt wird der vor 15 Jahren verstorbene Pianist Oscar Peterson mit einer Gedenkmünze geehrt. Zu seinem 97. Geburtstag am vergangenen Montag wurde die kanadaische 1-Dollar-Münze in Umlauf gebracht. „Ich freue mich sehr, dass Oscar Peterson, der erste kanadische Musiker, der auf einer Umlaufmünze erscheint, als einer der weltweit angesehensten und einflussreichsten Jazzkünstler aller Zeiten gewürdigt wird“, sagte Marie Lemay, die Präsidentin der „Royal Canadian Mint“. „Mr. Petersons Musik und seine legendären Auftritte haben Millionen von Musikliebhabern in Kanada und auf der ganzen Welt Freude bereitet, und wir sind stolz darauf, ihn mit dieser Münze für seine außergewöhnlichen Beiträge zur kanadischen Musik und Kultur zu ehren.“ Die Oscar-Peterson-Gedenkmünze wurde vom Künstler Valentine De Landro entworfen, einem versierten Comiczeichner, Illustrator und Designer aus Ontario. Sie zeigt Oscar Peterson am Klavier, seine Hände in voller Bewegung, aus denen sich eine fließende Tonleiter mit den beiden Schlusstakten aus seiner Komposition „Hymn To Freedom“ ergibt.

