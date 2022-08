Leverkusen: Jazztage

Jan GarbarekDie Leverkusener Jazztage zählen zu den traditionsreichsten Jazzfestivals Deutschlands, die diesjährige Ausgabe vom 3. bis zum 20. November ist bereits die 43. Gleich zwei Shows spielt der Brite Jamie Cullum aufgrund der großen Nachfrage. Die wird es sicher auch geben, wenn der amerikanische Sänger Gregory Porter und seine Kollegin Melody Gardot in Leverkusen auftreten. Zwei Giganten der US-Fusion-Szene, nämlich der Bassist Marcus Miller und der Gitarrist Lee Ritenour, geben ein Doppelkonzert im Forum Leverkusen. Ebenfalls an einem Abend zu erleben sind die amerikanischen Veteranen Tower Of Power sowie die niederländische Saxofonistin Candy Dulfer, die mit ihrer Band antritt. Zu den ganz großen Stars zählen ebenfalls Jan Garbarek, der mit seiner Group nach Leverkusen kommt, sowie US-Schlagzeuger Billy Cobham mit seiner aktuellen Band.

Mit Roman & Julian Wasserfuhr, den Hamburger Nighthawks sowie der Techno-Brass-Band Meute stehen auch starke deutsche Künstler im Line-up der Leverkusener Jazztage. Außerdem auf dem Programm: das Marcin Wasilewski Trio aus Polen mit Stargast Joe Lovano, Nils Landgren & Friends, Stockholm Underground mit Sängerin Ida Sand, US-Fusion-Jazzer Spyro Gyra, der legendäre amerikanische Singer/Songwriter Don McLean („American Pie“), Gitarrist Tommy Emmanuel, die starken Stimmen von Lady Blackbird, Ina Forsman und Alma Naidu und ein vielseitiges Blues-Programm, zu dessen Höhepunkten die Konzerte von Bernard Allison sowie der Robert Cray Band zählen dürften.

Weiterführende Links

Leverkusener Jazztage