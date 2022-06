München: Jazzsommer im Bayerischen Hof

Laila Biali1981 fand zum ersten Mal der Münchner Klaviersommer statt. Bis Ende der 1990er-Jahre kamen Jazzgrößen wie zum Beispiel Miles Davis, Sonny Rollins, Keith Jarrett oder Wynton Marsalis zu diesem Festival in die bayerische Landeshauptstadt. 1991 stieg das Hotel Bayerischer Hof als Co-Veranstalter in den Klaviersommer ein und wurde mit der Philharmonie und weiteren Münchner Konzertsälen wichtige Spielstätte im Festivalprogramm. Nachdem der Münchner Klaviersommer 2006 zum letzten Mal stattgefunden hatte, startete das traditionsreiche Luxushotel 2007 mit dem „Jazzsommer im Bayerischen Hof“ ein eigenes Festival.

Wegen der Corona-Pandemie musste der Jazzsommer zwangspausieren. Für 2022 hat man aber wieder ein Programm geplant, das mit einem Pre-Opening-Konzert mit dem Laila Biali Trio auf der Open-Air-Bühne am Olympiasee am 17. Juli starten soll. Mit dem Konzert der kanadischen Sängerin, die Mitglied der ACT-Family ist, wird auch das Motto des diesjährigen Jazzsommers vom 19. bis 24. Juli deutlich: den 30. Geburtstag des Münchner Jazzlabels ACT Music mitzufeiern. Neben Biali sind Stars aus dem Label-Repertoire dann live im Bayerischen Hof zu hören. So kommt Wolfgang Haffner mit seinem Trio und Nils Landgren als Gast nach München, Bugge Wesseltoft gratuliert mit seinem Klavier-Trio RYMDEN und der e.s.t.-Rhythmusgruppe um Dan Berglund (Bass) und Magnus Öström (Drums) ebenso zum 30. Geburtstag wie Jan Lundgren mit einem unbegleiteten Klavier-Solokonzert, Jakob Manz mit seinem Project und im Duo mit Johanna Summer, das Ulf Wakenius Trio und das Quintett des polnischen Geigers Adam Baldych.

