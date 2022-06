25: AsiaNetwork

Mayumi Nakamura & Aki Takase1997 gründete die Berlinerin Constanze Schliebs ihre Konzertagentur AsiaNetwork. Vor 25 Jahren hatte sie mit Künstler*innen, Projekten und Bands aus China begonnen, aber schon bald organisierte sie auch Konzerte und Tourneen für Musiker*innen aus aller Welt. „Dies alles zu einer Zeit, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte und die Suche nach Clubs noch über Mund-zu-Mund-Propaganda funktionierte“, so Schliebs. „Deutsche Musiker*innen waren noch nicht wirklich auf dem Radar bei ausländischen Konzertveranstaltern, Karrieren mussten erst aufgebaut werden.“ Schliebs vertritt heute mit AsiaNetwork unter anderem so renommierte Musiker*innen wie zum Beispiel die Pianistin Aki Takase, den Trompeter Paul Brody, die Komponistin Ulrike Haage oder die Saxofonisten Gebhard Ullmann und Johannes Enders.

Aus Anlass des runden Geburtstags ihrer Agentur veranstaltet Schliebs vom 14. bis 18. Juni im Berliner Jazzclub A-Trane ein Festival unter dem Motto „25 Years of Great Music“. Den Anfang macht die Premiere der neuen Band von Takase, die ihr Duo mit der Opernsopranistin und Landsfrau Mayumi Nakamura durch den Tenorsaxofonisten Daniel Erdmann und den Cellisten Vincent Courtois zum Quartett vergrößert, um George Bizets Oper „Carmen“ passgenau in Jazz und improvisierte Musik zu transferieren. Weiter geht es unter anderem mit einem Trio um die beiden Gitarristinnen Zelia Fonseca und Magdalena Matthey, zwei Doppelkonzerte beschließen am 17. und 18. Juni „25 Years of Great Music“ im A-Trane: mit Haage und Ullmanns Clarinet Trio am ersten sowie mit Susi Hyldgaard und dem Enders-Quartett am zweiten Abend.

Weiterführende Links

AsiaNetwork

A-Trane