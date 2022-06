Gelsenkirchen: New Colours Festival

Joachim KühnBunt, bunter, am buntesten: So lautet das Motto des New Colours Festivals in Gelsenkirchen, das seine Konzerte in diversen Spielorten vom 8. bis zum 11. September präsentiert. Mit dem Pianisten Joachim Kühn ist eine lebende Jazzlegende vor Ort und wird ein Solokonzert auf Schloss Horst geben, sein norwegischer Kollege Bugge Wesseltoft ist der zweite Headliner. Wesseltoft tritt mit dem Trio RYMDEN an, zu dem bekanntlich die ehemalige e.s.t.-Rhythm-Section aus Bassist Dan Berglund und Schlagzeuger Magnus Öström gehört.

Eröffnet wird das Festival von der österreichischen Band Purple Is The Color des Pianisten Simon Raab. Außerdem im Programm: Fischermanns Orchestra aus der Schweiz, der Hamburger Soul-Jazz-Sänger Jeff Cascaro, der trommelnde Cellist Kristijan Kranjcan aus Slowenien, die international besetzte Urban Wedding Band, das Trio des italienischen Pianisten Angelo Comisso, die finnische Band Elifantree, das Trio des Bassisten Moritz Götzen sowie die Berliner Bands Kid Be Kid und Kasar.

