ELBJAZZ: Ticketverlosung

Sommer Acher EndersAm 3. und 4. Juni steht Hamburg wieder ganz im Zeichen des Jazz, denn an diesem Wochenende öffnet das ELBJAZZ-Festival seine Pforten. Zu den Headlinern des Festivals zählt John McLaughlin, der mit seinem Quartett The 4th Dimension spielt. Das Moka Efti Orchestra kommt mit seiner Sängerin Sverija nach Hamburg und Keyboarder Simon Oslender spielt mit seinem Super Trio, zu dem der amerikanische Bassist Will Lee und der deutsche Schlagzeuger Wolfgang Haffner gehören. Die koreanische Sängerin Youn Sun Nah kommt mit ihrem Quartett und ihre amerikanische Kollegin Melody Gardot wird ihr letztes Album „Sunset In The Blue“ vorstellen.

Mit Zara McFarlane, Lady Blackbird und Stephanie Lottermoser sind drei weitere starke Frauenstimmen vor Ort. Außerdem im Programm: die amerikanische Band Ranky Tanky, Jazzanova aus Berlin mit DJ Amir, das Golden Dawn Orchestra, das Trio aus Micha Acher, Günter „Baby“ Sommer und Johannes Enders, SASKYA, das Duo Omer Klein und Sebastian Studnitzky, die Band Spirit Fest, The Mauskovic Dance Band, WebWeb mit Max Herre, Yin Yin, Wendy McNeil, Yasmin Williams sowie Thomas D & The KCBS. Für ELBJAZZ 2022 verlosen wir 2×2 Tagestickets (ohne Elbphilharmonie). Schickt uns bis zum 27. Mai eine Mail an redaktion@jazzthing.de – mit ein paar Sätzen über unsere wöchentlichen Jazz thing News. Viel Erfolg!

