RIP: Klaus Schulze

Er war einer der bedeutendsten Pioniere der elektronischen Musik in Deutschland. Mit über 50 Alben prägte der Berliner Klaus Schulze wie niemand sonst die Entwicklung der elektronischen Musik. Dabei startete er seine Karriere zunächst als Schlagzeuger von Tangerine Dream und war Mitgründer von Ash Ra Tempel, bevor er mit Beginn der 1970er-Jahre eine Solokarriere einschlug. Auf seinen Platten erschienen vornehmlich lange Stücke, die in den damaligen Vinyl-Zeiten oftmals eine ganze Plattenseite einnahmen und Schulze wurde mit seinen Synthesizern zu einem Wegbereiter der sogenannten Berliner Schule.

Dabei fühlte er sich zugleich von Minimalisten wie Terry Riley und Steve Reich als auch durch klassisch-romantische Musik wie der von Richard Wagner beeinflusst. Auf seinem eigenen Label Innovative Communication produzierte er aber auch die Band Ideal. Schulze arbeitete mit Künstlern wie Arthur Brown, Michael Shrieve, Alphaville und Lisa Gerrard zusammen und blieb bis in die letzten Jahre ungebrochen produktiv. Für viele DJs galt Schulze, der lange Zeit dem Kraut-Rock zugerechnet wurde, als „Godfather of Techno“. Schulze starb nach langer Krankheit am vergangenen Dienstag, 26. April, er wurde 74 Jahre alt.

Weiterführende Links

