Düsseldorf: Jazz Rally

Stefanie HeinzmannIn den vergangenen zwei Jahren musste die Jazz Rally Düsseldorf zwangspausieren, weil die Corona-Pandemie eine „sorglose“ Durchführung dieses großen Festivals an Pfingsten nicht zuließ. Für 2022 hofft man in der NRW-Landeshauptstadt, dass dieses Jazzfest wieder an Pfingsten vom 3. bis 5. Juni stattfinden wird. Kürzlich hat man jedenfalls die ersten Namen bekannt gegeben, die auf den verschiedenen Bühnen in der Stadt auftreten sollen. Für das Konzertzelt am Burgplatz konnten schon mal die beiden Sänger/-innen Stefanie Heinzmann und Jeff Cascaro verpflichtet werden, während der israelische Bassist Avishai Cohen mit seinem Trio im Robert-Schumann-Saal erwartet und der indische Schlagzeuger Trilok Gurtu im Hotel Nikko auftreten wird. Bis Ende März will man sukzessive alle Namen der an Pfingsten zu hörenden Musiker/-innen veröffentlichen.

„Wir freuen uns auf das Comeback der Jazz Rally mit vielen herausragenden Bands und ausgelassener Festival-Atmosphäre“, so Thomas Kötter, Geschäftsführer der verantwortlichen Destination Düsseldorf: „Das Konzertzelt auf dem Burgplatz wird wieder der musikalische Hot Spot sein. Aber auch auf den zahlreichen anderen Bühnen werden die Fans hochwertigen Jazz, Funk, Soul und mehr genießen können.“ Höchste Standards will man anlegen, was den Infektions- und Gesundheitsschutz des Publikums betrifft. Für alle Indoor-Konzerte gibt es diesmal wegen der Corona-Pandemie nur Einzeltickets, der Button, seit vielen Jahre das Erkennungszeichen des Festivals, wird 2022 nur als Sammlerstück angeboten. „Stimmt das Hygienekonzept, lassen sich die Konzerte unbeschwert genießen“, so Kötter. „Daher legen wir großen Wert auf eine sichere Durchführung der Jazz Rally. Dazu gehören auch die Einzeltickets, um gegebenenfalls eine Rückverfolgbarkeit schnell und zuverlässig garantieren zu können.“

