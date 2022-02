Saalfelden: Vorverkauf hat begonnen

Katharina ErnstDie 42. Ausgabe des Jazzfestivals Saalfelden soll in diesem Jahr vom 18. bis zum 21. August stattfinden. In der Zeit sind mehr als 60 Konzerte geplant, die größtenteils in der Stadt, aber auch in Wald und Flur stattfinden. „Artist In Residence“ ist in diesem Jahr die österreichische Schlagzeugerin Katharina Ernst. Neben der Mainstage im Congress Saalfelden gehören außerdem das Kunsthaus Nexus, die Buchbinderei Fuchs, der Stadtpark sowie die Otto-Gruberhalle zu den Bühnen des Festivals.

Zu Gast sein werden unter anderem der amerikanische Pianist Jason Moran, der solo und mit dem Trondheim Jazz Orchestra auftritt sowie das Supersonic Orchestra des norwegischen Schlagzeugers Gard Nilssen, der auch noch mit seinen Bands Bushman’s Revenge und Acoustic Unity zu hören sein wird. Außerdem im Programm: Isaiah Collier & The Chosen Few, die Alba Careta Group, das Chistoph Cech Jazz Orchestra Project, Fabian Rucker, Ted Poor & Cuong Vu und Signe Emmeluth’s Amoebia. Der Ticketverkauf für das diesjährige Jazzfestival Saalfelden startet ab sofort.

