Moers: Ende der Reid-Residence

Tomeka ReidAllmählich neigt sich das Jahr, das die amerikanische Cellistin Tomeka Reid als „Improviser in Residence“ in Moers verbringt, dem Ende zu. Im November gibt es aber noch vier Gelegenheiten, die Musikerin live zu erleben. So ist sie bei zwei Jam-Sessions am 10. und 23. November im Jazzclub Die Röhre zu Gast. Am 24. November spielt Reid mit dem Schlagzeuger Mike Reed, der in diesem Jahr auch auf dem moers festival zu sehen war, und dem Saxofonisten Hunter Diamond, der ebenfalls aus der Chicagoer Musikszene stammt, im Schlosstheater Studio.

Das letzte Konzert im November spielt die Cellistin dann mit ihrer langjährigen Duopartnerin, der Geigerin Jessica Pavone. Am 29. November sind die beiden im Rittersaal im Schloss zu erleben. Ohne Reid, dafür aber bei ihr zu Hause, gibt am 7. November außerdem das Trio aus dem Saxofonisten Dave Rempis, der Pianistin Elisabeth Harnik und der Schlagzeuger Michael Zerang ein Konzert, das Teil ihrer ersten Europa-Tour als Trio ist. Der Eintritt für alle Konzerte ist frei.

Weiterführende Links

„Improviser In Residence“