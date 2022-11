Berlin: Drum-Solo-Fest

Tilo WeberDas Schlagzeug ist das „Instrument des Jahres“, jedenfalls wenn es nach den Landesmusikräten geht, die mit dieser Wahl Interesse für das Instrument und seine Bedeutung wecken wollen. Gerade im Jazz spielt das Instrument, das jeder Spieler individuell für seine Bedürfnisse als Set zusammenstellen kann, eine zentrale Rolle. Die Berliner Initiative Jazzkeller 69 hat aus diesem Anlass ein Konzert organisiert, das ausschließlich Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger in einem jeweils viertelstündigen Solo-Set am 11. Dezember im Industriesalon Schöneweide präsentiert.

Das „Drum-Solo-Fest“ beginnt bereits um 15.30 Uhr mit einem Auftritt von Sofia Borges, die gerade noch beim Jazzfest Berlin an der Seite des amerikanischen Pianisten Craig Taborn zu erleben war. Bis in den Abend geben sich dann noch Max Andrzejewski, Leon Griese, Evi Filippou, Boris Bell, Lucia Martinez, Michael Griener, Diego Piñera, Christian Marien, Moritz Baumgärtner, Yorgos Dimitriadis, Rudi Fischerlehner, Tilo Weber und Willi Kellers die Trommelstöcke in die Hand.

