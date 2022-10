Köln: Ausstellung von Pascal Klewer

Pascal KlewerDie meisten werden den Trompeter Pascal Klewer als Leiter seiner eigenen Bigband kennen und als Gast diverser Großensembles wie der WDR Big Band, dem Cologne Contemporary Jazz Orchestra oder dem Subway Jazz Orchestra. Er ist aber auch als bildender Künstler tätig. Seine Kunst, Texte und Musik wird er nun vom 9. bis zum 11. Oktober im Bunker K101 in Köln-Ehrenfeld präsentieren. In Klewers Gemälden geht es unter anderem um den Umgang mit seiner Depression, die durch Angstzustände und Überforderungsgefühle ausgelöst wurde.

„In dem Versuch des Entkommens dieser Gedankenkreise tauchte ich in die Malerei sowie Popmusik ein, bei denen ich versuchte, die Emotionen und Schmerzen der Monate zu verarbeiten, etwas, was mir durch mein bisheriges Ventil der Trompete unmöglich schien“, sagt Klewer. Sein Quintett Theconsistencyofdestruction mit ihm, Leif Berger (Drums), Florian Herzog (Bass), Felix Hauptmann (Piano) und Roger Kintopf (Bass) sowie Performances mit der Sängerin Lina Knörr werden die Ausstellung unter dem Titel „Now I Get Why People Kill Themselves“ einrahmen. Die Vernissage ist am Sonntag um 15 Uhr, der Eintritt an allen Tagen frei.

