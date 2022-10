Hannover: Jazzwoche

Julia Hülsmann QuartetMit einem Konzert des österreichischen Quintetts chuffDRONE hat gestern die Jazzwoche Hannover begonnen. Bis zum nächsten Freitag sind in der niedersächsischen Landeshauptstadt täglich Konzerte zu erleben. Heute spielt das Quartett der Berliner Pianistin Julia Hülsmann im Jazz Club Hannover. Außerdem gibt es den Dokumentarfilm „Billie“ von James Erskine über die legendäre Sängerin Billie Holiday im Kino im Sprenbel zu sehen. Am Samstag singt das Kölner Gesangsensemble Of Cabbages And Kings in der Rampe. Das Duo der griechischen Vibrafonistin Evi Filippou mit dem deutsch-rumänischen Kontrabassisten Robert Lucaciu ist am Sonntag in Unter einem Dach zu sehen.

Am Montag gibt die brasilianische Sängerin und Schlagzeugerin Mariá Portugal mit ihrem Projekt Erosao ein Konzert in der Rampe. Das Trio How Noisy Are The Rooms? mit der Sängerin Almut Kühne spielt am Dienstag im Keller III. Am Mittwoch gibt die Bassistin Clara Däubler ein Konzert in der Rampe mit ihrem Quintett Zwischenzeit, zu dem unter anderem Hans Lüdemann und Dejan Terzic gehören. Ein Doppelkonzert mit Kid Be Kid und Wezn gibt es am Donnerstag in den Weltspielen. Zum Abschluss des Festivals begegnet am nächsten Freitag in der Rampe die Saxofonistin und Flötistin Anna-Lena Schnabel dem Pianisten Florian Weber.

