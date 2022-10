Berliner Festspiele: Neuer Intendant

Matthias PeesMatthias Pees, der neue Intendant der Berliner Festspiele, hat sich am vergangenen Mittwoch bei einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt. Der 1970 in Georgsmarienhütte geborene Pees war zuvor unter anderem als Dramaturg der Wiener Festwochen, der Ruhrfestspiele Recklinghausen und der Berliner Volksbühne gearbeitet. „Perspektivwechsel und Pluralität spielen für mich eine große Rolle, um unser lokal immer diverseres und global immer vernetztes Zusammenleben zu verhandeln“, sagte Pees. „In diesem Sinne möchte ich ein dynamisches Zusammenspiel des Gesamtprogramms der Berliner Festspiele mit seinen Festivals, dem Gropius Bau und verschiedenen Sonderprojekten gestalten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team in den nächsten Jahren daran zu arbeiten.“ Pees ist mit einem 5-Jahres-Vertrag ausgestattet. Unter dem Dach der Berliner Festspiele finden unter anderem das Festival für zeitgenössische Musik, MaerzMusik, und das Berliner Jazzfest statt. Nadin Deventer, die künstlerische Leiterin des Jazzfests, wird auch die Ausgaben 2023 und 2024 gestalten, wie bei der Pressekonferenz bekanntgegeben wurde. 2023 feiert das Jazzfest Berlin sein 60-jähriges Bestehen.

