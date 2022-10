Wuppertal: Jazzmeeting

Clara HaberkampHeute beginnt das 18. Wuppertaler Jazzmeeting, das bis zum übernächsten Samstag, 5. November, sechs Konzerte mit neun Bands und einer Solokünstlerin in verschiedenen Spielstätten präsentiert. Zu Beginn stellt der Bassist Enno Kremser sein sechsköpfiges Projekt „Wuppertal Free Not Free“ vor. Am Samstag spielen Roman Babik & Strings sowie die Band KLARO! der Saxofonistin Karolina Strassmayer und des Schlagzeugers Drori Mondlak. Einen Newcomer-Wettbewerb der Wuppertaler Jazzszene gibt es am Sonntag, die Pianistin Clara Haberkamp spielt genau wie die Band Soniq Nucleus am Montag.

Eine Filmvorführung steht am kommenden Mittwoch im Zentrum des Festivals: „Born To Be Blue“ gibt semi-fiktionale Einblicke in das Leben des Ausnahmetrompeters Chet Baker. Am 3. November stellt der Vibrafonist und Marimba-Spieler Matthias Goebel seine aktuelle Band Almost Friends vor, zu der unter anderem der Gitarrist Philipp van Endert gehört. Die Siegerband des Newcomer-Wettbewerbs spielt am 4. November, bevor es unter dem Namen „open Sky Hip Fellows“ zu einem Session-Abend kommt. Zum Abschluss des Festivals treten am 5. November Drei Haberer ohne Kontrabass um den Essener Schlagzeuger Marius Lamm sowie das lettische Großensemble Very Cool People auf.

