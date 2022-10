Songlines Music Awards 2022: Die Gewinner

Samba TouréUnsere Kollegen von der britischen Zeitschrift Songlines loben seit 14 Jahren die „Songlines Music Awards“ aus, in denen sie die aus ihrer Sicht besten Acts des Jahres küren. Jetzt stehen die Gewinner fest: Der Ali-Farka-Touré-Zögling Samba Touré wird in der Kategorie „Best Artist“ gekrönt, als beste Gruppe werden die Tirana-Tirona Allstars ausgezeichnet, eine der wenigen albanischen Bands, deren Ruf über ihre Landesgrenzen dringt. Darüber hinaus loben Songlines Preise nach geografischen Schwerpunkten aus: Kora-Virtuose Ballaké Cissoko gewinnt in der Kategorie „Africa & Middle East“, Susana Baca bei den „Americas“, die Fanfare Ciocarlia in „Europe“.

Eine Entdeckung für den deutschsprachigen Raum dürfte der Qawwali-Musiker Ustad Saami sein, der in der Sektion „Asia & Pacific“ für sein Album „East Pakistan Sky“ (Glitterbeat) ausgezeichnet wird, auf dem er die Unterart des Genres, den Surti präsentiert. In der „Fusion“-Abteilung ebenfalls Bemerkenswertes: Hier wird eine Kollaboration von Justin Adams mit Mauro Durante, dem Leader der süditalienischen Pizzica-Band Canzionere Grecanico Salentino prämiert. Die Verleihung der „Songlines Music Awards“ steigt als Live-Show am 2. November in der Scala, King’s Cross, London.

