Panama: Jazz Festival

Chucho ValdesDas Panama Jazz Festival feiert im kommenden Jahr seine 20. Ausgabe, sie findet vom 16. bis zum 21. Januar 2023 statt. „Das Festival ist ein kulturelles Projekt, das Kreativität, Austausch und Talent mit einem starken Akzent auf Ausbildung verbindet“, erklärt der künstlerische Direktor Danilo Pérez. „2023 feiert das Festival auch all die Leute, die es möglich gemacht haben.“ Zum Programm gehören Konzerte mit dem kubanischen Pianisten Chucho Valdes, der amerikanischen Sängerin Catherine Russell, Tochter des panamaischen Jazzpioniers Luiz Russell, und der All-Star-Formation Children Of The Light, zu der neben Pérez am Klavier der Bassist John Patitucci und der Schlagzeuger Brian Blade gehören. Der Latin-Pop-Star Erika Ender und der kubanische Schlagzeuger Román Díaz gehören ebenfalls zum Line-Up. Daneben gibt es auch eine reichhaltige Online-Ausgabe mit Videos aus aller Welt, zudem sollen einige Konzerte gestreamt werden. Außerdem gehört eine Ausbildungs-Schiene zum Festival, zu dem unter anderem Institutionen wie das „Berklee Global Jazz Institute“, das „Berklee College Of Music“ und die „New York Jazz Academy“ beitragen.

