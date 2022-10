NUEJAZZ: Ticket-Verlosung

Christian SandsDas NUEJAZZ Festival in Nürnberg verbindet vom 22. Oktober bis zum 9. November klanghafte Namen, richtungsweisende Acts und noch als Geheimtipp gehandelte Künstlerinnen und Künstler zu einem in dieser Form einmaligen Programm. Zu den Highlights zählt das Trio des amerikanischen Gitarristen Julian Lage, das Quartett des norwegischen Trompeters Mathias Eick und die britische Band The Comet Is Coming. Ebenfalls aus Großbritannien kommen Seed., Rosie Frater-Taylor, das Balimaya Project, das Neue Grafik Ensemble und Schlagzeuger Yussef Dayes. „Wir sind davon überzeugt, dass unser Programm Kenner begeistern und Jazz-Neulinge auf den Geschmack bringen wird“, meint der künstlerische Leiter Frank Wuppinger.

Am 26. Oktober spielt das Ensemble Elephantine des ägyptischen Gitarristen und Oud-Spielers Maurice Louca und das Trio des amerikanischen Pianisten Christian Sands. Für dieses Konzert verlosen wir 2×2 Eintrittskarten unter allen, die bis zum 20. Oktober eine Mail an redaktion@jazzthing.de schreiben.

