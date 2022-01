Hamm: Internationales Jazzfest

RYMDENDie neunte Ausgabe des internationalen Jazzfests Hamm wird vom 24. bis zum 27. Februar über die Bühne gehen. Die niederländische Saxofonistin Candy Dulfer, die schon mit Musikern wie Prince, Van Morrison und Pink Floyd zusammengearbeitet hat, will mit ihrer Band das Festival eröffnen. Mit seinem B.E. Trio startet der niederländische Pianist Jasper van’t Hof noch einmal voll durch. Dafür hat er sich mit den jungen Musikern Stefan Lievestro am Bass und Jamie Peet am Schlagzeug zusammengetan.

Sein norwegischer Kollege Bugge Wesseltoft kommt mit dem Trio RYMDEN nach Hamm, für das er ja bekanntlich das ehemalige e.s.t.-Rhythmusteam mit dem Bassisten Dan Berglund und dem Schlagzeuger Magnus Öström wieder zusammengebracht hat. Die Hamburger Nighthawks sind für ihre atmosphärischen Sounds und clubbigen Rhythmen bekannt und wollen in Hamm ihr neues Album „Next To The Roxy“ vorstellen. Mit der polnischen Bassistin Kinga Glyk und ihrer Band hat sich außerdem ein Shooting-Star der europäischen Jazzszene angekündigt. Das Abschlusskonzert wird von der Retroformation Goldmeister bestritten.

