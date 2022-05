On Tour: Simon Oslender

(Foto: Boris Breuer)Auf einer Deutschlandtour stellt Keyboarder Simon Oslender sein neues Album „Peace of Mind“ (Leopard/Broken Silence) vor, das er mit Schlagzeuger Wolfgang Haffner und dem amerikanischen Bassisten Will Lee eingespielt hat. Lee hat in den siebziger Jahren bei den Brecker Brothers gespielt und war später in der Fernsehshow von David Letterman zu sehen und zu hören – Haffner muss man an dieser Stelle wahrlich nicht mehr vorstellen. „Beide sind für mich seit langem Vorbilder“, meint Oslender. „Vor allem aber sind die viel jünger, als auf dem Papier steht. Dazu kommt die immense Erfahrung, die sie mitbringen, kombiniert mit einer Liebe zur Musik, die über alles hinwegreicht.“ Die zwölf Stücke auf „Peace of Mind“ zeigen ein tiefenentspannt groovendes Trio im wogend fließenden Fusionstil. Bei sechs Konzerten kann man sich nun von den Live-Qualitäten des Trios überzeugen: Am 31. Mai und am 1. Juni spielen die Drei im Kölner Stadgarten, am 2. Juni sind sie in Koblenz im Café Hahn zu Gast und am 3. Juni beim Elbjazz-Festival in Hamburg. Am 4. und 5. Juni spielt das Trio bei „Jazz in the City“ in Erfurt und Essen.