Köln: Week Of Surprise

Stian Westerhus & Maja RatkjeIn diesem Jahr findet die normalerweise im Kölner Stadtgarten als „Night of Surprise“ bekannte Veranstaltung Corona-bedingt als sechstägiges Festival statt. Die „Week Of Surprise“ soll vom 11. bis zum 16. Oktober im Stadgarten, im Klub JAKI, der Christuskirche und der Galerie Martin Kaiser über die Bühne gehen. In der „Week of Surprise“ geht es um musikalische Überraschungen, Abwege, Oasen und Entdeckungen. Das Programm konzentriert sich auf Nischen der europäischen Musiklandschaft, lokale Projekte und neue Kollaborationen.

Mit dabei sind unter anderem das Trio Abacaxi des französischen Gitarristen Julien Desprez, das Vokalensemble Of Cabbages And Kings, das Quartett des amerikanischen Trompeters Peter Evans sowie das Quartett Now My Life Is Sweet Like Cinnamon. Außerdem kommt es zu zahlreichen Duobegegnungen: Sängerin Sofia Jernberg trifft auf den Pianisten Alexander Hawkins, Gitarrist Stian Westerhus spielt mit der Vokalartistin Maja Ratkje, Saxofonistin Lotte Anker spielt mit dem Gitarristen Fred Frith und der Pianist Elias Stemeseder begegnet dem Trompeter Peter Evans.

