Ella & Louis: Vorverkauf startet

Martin Auer QuintettDer Mannheimer Jazzclub Ella & Louis startet im September in die neue Saison, der Vorverkauf für die Konzerte im September und Oktober beginnt am kommenden Montag. Den Auftakt macht am 17. September der Trompeter (und Programmleiter vom Ella & Louis) Thomas Siffling. Mit einer All-Star-Band, zu der unter anderem Jean Yves Jung und Torsten Goods gehören, beschäftigt Siffling sich mit der Musik des legendären amerikanischen Organisten Jimmy Smith. Im September stehen dann noch das Peter Protschka Quintet mit seinem Stargast, dem US-Saxofonisten Rick Margitza, die brasilianische Sängerin Nice Brazil mit ihrer Gruppe, die amerikanische Sängerin Aimée Allen mit ihrem Quartett und das Songwriter-Duo Christina Lux und Oliver George auf dem Programm.

Ebenfalls mit einem Stargast, nämlich dem amerikanischen Saxofonisten Harry Allen, kommt das Trio des Pianisten Martin Sasse am 4. Oktober ins Ella & Louis. Zu den weiteren Highlights im Oktober zählt das Frauenquintett Lines For Ladies mit seinem prominentesten Mitglied Sheila Jordan, das Trio der Pianistin Anke Helfrich, das Blue Motion Trio featuring Josho Stephan, die Hot 5 des Trompeters Martin Auer mit einer Louis-Armstrong-Hommage und die Elisabeth Lohninger & Travon Anderson Band aus New York.

