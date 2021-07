7: Jazzfestival Esslingen

Dave Holland & John ScofieldVom 25. September bis zum 20. Oktober geht das Jazzfestival Esslingen in seine siebte Runde. Es beginnt am 25. September mit einem Konzert des französischen Akkordeonisten Jean-Louis Matinier mit dem Gitarristen Kevin Seddiki. Am 30. September erhält der Schirmherr der Veranstaltung, der legendäre Bassist Eberhard Weber, das Bundesverdienstkreuz. Aus diesem Anlass wird der amerikanische Gitarrist Ralph Towner spielen, einer seiner langjährigen musikalischen Weggefährten. Außerdem wird der israelische Pianist Shai Maestro mit seinem Trio auftreten.

Am 8. Oktober folgt das Konzert des New Yorker Pianisten Jason Moran, der im Duo mit dem Bassisten Christian McBride auftreten wird. Einen Tag später widmet sich das Dameronia’s Legacy Allstar Octet dem Schaffen des legendären Komponisten Tadd Dameron. Am 17. Oktober spielt der Freiburger Pianist Johannes Mössinger mit seinem aktuellen Quartett sowie der französische Violinist Jean-Luc Ponty mit seiner Tochter Clara am Klavier und dem Bassisten Guy Nsangué Akwa. Das Abschlusskonzert am 20. Oktober bestreiten die beiden amerikanischen Großmeister Dave Holland und John Scofield.

