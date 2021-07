Bezau Beatz: Special Edition

Insomnia Brass BandDie Bezau Beatz, jenes kleine, aber feine Festival mitten im Bregenzerwald im Westen Österreichs, wird auch im Jahr 2021 in Form einer „Special Edition“ stattfinden – also vermutlich mit begrenztem Publikum. Vom 6. bis zum 8. August werden die Konzerte, die nach wie vor vom Schlagzeuger Alfred Vogel als künstlerischem Leiter verantwortet werden, an halbwegs Open-Air-tauglichen Spielorten stattfinden, wie zum Beispiel in der Remise der Wälder-Bahn, auf dem Dorfplatz Bezau und in der Kunstschmiede Figer. Aus Frankreich hat sich das Trio des Schlagzeugers Sylvain Darrifourcq mit dem Gitarristen Manu Hermia und dem Cellisten Valentin Ceccaldi angekündigt. Aus Berlin kommt die Insomnia Brass Band mit Posaunistin Anke Lucks, Baritonsaxofonistin Almut Schlichting und Schlagzeuger Christian Marien sowie die Soko Steidle des Schlagzeugers Oliver Steidle mit Jan Roder am Bass, Rudi Mahall an der Bassklarinette und dem Saxofonisten Henrik Walsdorff.

Die estnische Sängerin Maaria Nuut wird ihre beeindruckende Vokalartistik präsentieren. Drei weitere Bands kommen aus Frankreich: Electric Vocuhila, No Tongues und das Trio des Geigers Théo Ceccaldi mit dem Gitarristen Guillaume Aknine und Théos Bruder Valentin am Cello, das erst kürzlich mit dem Album „Django“ (Full Rhizome/Broken Silence) für Aufsehen sorgte. Weitere Gäste sind das Quartett des portugiesischen Bassisten Demian Cabaud und die österreichische Band Edi Nulz, die mit „Meganan“ (Boomslang/Galileo MC) gerade ein fulminantes neues Album vorgelegt hat. Alle Infos auf der Bezau-Beatz-Website im Internet.

Weiterführende Links

Bezau Beatz