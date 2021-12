Bern: Norient Film Festival 2022

Norient Film FestivalIn seiner elften Ausgabe geht das Norient Film Festival vom 12. bis 16. Januar 2022 in Bern. Erstmalig haben die Schweizer Macher ein internationales Team von Kurator/-innen aus Indien, Libanon und Großbritannien eingeladen, die auch die geografischen Schwerpunkte der Auswahl widerspiegeln. Die fünf Tage, die dieses Mal wieder im realen Kinosaal stattfinden sollen, sind geprägt von einer Durchmischung von Spiel- und Dokumentarfilmen. „Das Programm rückt das Empfinden, die Wahrnehmung und die Sinne in den Mittelpunkt“, so versprechen die Veranstalter, es „spricht über Leben und Tod, Politik und Liebe; und taucht ein in Musik und Tanz, Stille und Lärm.“

Highlights des Programms sind etwa „A Punk Daydream“ über Punker in Indonesien oder „Shut Up Sona“, der hinter die Kulissen der Bollywood-Filmindustrie blickt. „For Lucio“ ist ein Porträt des Cantautore Lucio Dall und „Sound Of Metal“ begleitet einen Heavy-Metal-Drummer, der sein Gehör verliert. Abgerundet werden die Screenings von Diskussionen über das Filmschaffen in der arabischen Welt, sowie von audiovisuellen Performances und Livekonzerten, die unter anderem der multidisziplinäre Künstler Mark Fell, die Elektromusiker Rian Treanor und Giant Swan, sowie der Perkussionist Julian Sartorius bestreiten werden.

