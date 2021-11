Jon Batiste: Elf Grammy-Nominierungen

Jon Batiste ‚We Are‘Mit gleich elf „Grammy“-Nominierungen liegt US-Sänger und -Pianist Jon Batiste auf Rekordkurs: Nur Michael Jackson und Babyface haben schon einmal zwölf Nominierungen in einem Jahr erhalten, Kendrick Lamar erhielt 2016 ebenfalls elf. Unter anderem wurde Batistes Album „We Are“ in der Kategorie „Album Of The Year“, sein Song „Freedom“ als „Record Of The Year“ benannt. Batiste ist in den USA deshalb so populär, weil er als Bandleader in der beliebten „The Late Show“ mit Stephen Colbert fungiert.

Ebenfalls als „Record Of The Year“ wurde das Duett „I Get A Kick Out Of You“ von Tony Bennett und Lady Gaga nominiert, ihr Album „Love for Sale“ erhielt die Nominierung als „Album Of The Year“. Als „Best Jazz Vocal Album“ wurden Platten von The Baylor Project, Kurt Elling & Charlie Hunter, Nnenna Freelon, Gretchen Parlato und Esperanza Spalding nominiert. In der Kategorie „Best Jazz Instrumental Album“ gingen Nominierungen an Batiste, Terence Blanchard, Ron Carter, Chick Corea und Pat Metheny. Die Produktion „Jackets XL“ von den Yellowjackets und der WDR Big Band wurde in der Kategorie „Best Large Jazz Ensemble Album“ nominiert.

