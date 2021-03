Jazzrausch Bigband: Releasekonzert

(Foto: Marc Wilhelm) Pünktlich zum Tag der Veröffentlichung am 26. März präsentiert die Jazzrausch Bigband ihr neues Album „techné“ (ACT/Edel) auch in einem Releasekonzert, das per Stream auf Youtube und Facebook zu sehen ist. Schauplatz ist das spektakuläre Setting der Ausstellung „Thierry Mugler: Couturissime“ der Münchner Kunsthalle. Inmitten von 150 Kreationen von Muglers Haute Couture und in Zusammenarbeit mit dem renommierten Techno-Club Harry Klein soll sich die geballte Kreativität der Jazzrausch Bigband zusammen mit Live-Visuals zu einem mitreißenden Techno-Jazz-Erlebnis entfalten.

Die Jazzrausch Bigband wurde 2014 in München gegründet und ist seit 2015 Artist in Residence im Harry Klein. Mit ihrem neuen Album „techné“ demonstriert die Band erneut eindrucksvoll ihre einzigartige Perspektive auf das künstlerische Zusammenwirken von kultur- und geisteswissenschaftlichen Themen. Erweitert wird das Line-Up der Band auf dem Album um zahlreiche Gäste wie Nils Landgren, Viktoria Tolstoy, Jelena Kuljic, Kalle Kalima, Nesrine, David Helbock, Wolfgang Haffner und Jakob Manz.

