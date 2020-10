Double Moon: Neuer Vertrieb

BertusDie Bertus Musikvertriebs GmbH heißt mit dem niederländischen Label New Arts International einen bedeutenden vertrieblichen Label-Neuzugang willkommen. Die Zusammenarbeit hat bereits am 1. Oktober begonnen und umfasst vor allem die hauseigenen Sublabels Challenge und Double Moon Records. Darüber hinaus erweitern mehr als 100 bei New Arts unter Vertrag stehende Vertriebslabels mit ihrem vielseitigen und attraktiven Programm das ohnehin schon breit gefächerte Repertoire und den umfangreichen Katalog von Bertus Musikvertrieb.

Manuela Nikele, Head of Labelmanagement & Promotion bei Bertus, begrüßt den Neuzugang: „Wir wollen uns noch breiter für die Zukunft aufstellen und sind deshalb ganz besonders froh, mit New Arts International ein renommiertes Klassik- und Jazz-Label in den Vertrieb aufzunehmen.“ Challenge ist unterteilt in die beiden Linien Challenge Classics und Challenge Jazz, auf dem Label Double Moon Records erscheinen außerdem die Alben unserer „Jazz thing Next Generation“-Reihe.

