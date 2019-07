Osnabrück: Junger Deutscher Jazzpreis

Junger Deutscher Jazzpreis

In diesem Jahr schreibt das Institut für Musik der Hochschule Osnabrück (IfM) mit finanzieller Unterstützung der „Felicitas und Werner Egerland-Stiftung“ erneut seinen „Jungen Deutschen Jazzpreis“ aus. Der Wettbewerb, der vielversprechende junge Jazz-Studierende auf ihrem Weg in die Professionalität unterstützt, geht damit in die sechste Runde. Die Studienrichtung Jazz des IfM richtet den mit 4.000 Euro dotierten Preis für junge Ensembles aus, die aus drei bis sieben Mitgliedern bestehen und von denen mindestens die Hälfte an einer deutschen Musikhochschule studiert.

Die Ausschreibung wendet sich ausdrücklich an Studierende aller Nationen, die Altersgrenze liegt bei 30 Jahren. Nach Sichtung der Wettbewerbsunterlagen durch eine hochkarätig besetzte Jury werden drei Ensembles zur Finalrunde nach Osnabrück eingeladen, die am 5. Dezember 2019 stattfindet. Der Wettbewerb um den „Jungen Deutschen Jazzpreis“ wird 2019 um eine Komponente erweitert: Um den kreativen Austausch mit Akteur*innen der Jazzszene in Osnabrück hinaus zu stärken, verpflichtet sich das Gewinnerensemble zu einem eintägigen offenen Jazz-Workshop am IfM. Bewerbungsschluss ist der 30. September, Infos und Unterlagen gibt es auf der Hochschulsite im Internet.

