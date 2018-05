Berlin: Jazzsommer an der Spree

David Friedman Generations TrioNach 13 Jahren, in denen der Verein Jazzkeller 69 das Sommerfestival „Jazz an der Lohmühle“ organisierte, wurden die Karten im Vorjahr neu gemischt. Der Spielort der neuen Konzertreihe „Jazz am Kaisersteg“ befindet sich im Garten der Hasselwerder Villa in Oberschöneweide. Nach einem fulminanten Auftakt geht es nun mit „Jazz am Kaisersteg“ auf der Open-Air-Bühne weiter, vom 16. Juni bis 11. August zweiwöchentlich immer samstags.

Eröffnet wird die Konzertreihe am 16. Juni von Autochrom mit Luise Volkmann, Athina Kontou und Lukas Akintaya, gefolgt von Plejaden*Suite mit„Kubi“ Kubach, Denis Stilke, Antonis Anissegos, Paul Schwingenschlögl und Roland Komitow sowie dem Generations-Trio mit David Friedman, Oli Potratz und Tilo Weber. Am 30. Juni sind Melanoia mit Christian Weidner, Ronny Graupe, Jozef Dumoulin und Dejan Terzic dabei, Silke Eberhard im Duo mit Sandy Evans und Das Kondensat mit dem Berliner Jazzpreisträger Gebhard Ullmann, Oliver Potratz und Eric Schäfer. Für weitere Konzerttage im Juli und August sind auch Frank Gratkowski, Tobias Delius, Christian Lillinger, Rudi Mahall, Matthias Schubert, Wanja Slavin, Gerhard Gschlössl, Maike Hilbig und Silke Eberhard angekündigt.

Die Konzerte beginnen um 19 Uhr, der Eintritt ist „fast gratis“, die finanzielle Unterstützung des Festivals kommt von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa und vom Bezirksamt Treptow-Köpenick, Fachbereich Kultur.

Weiterführende Links

Jazzkeller 69