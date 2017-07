Preise: Köln & Essen

Echoes Of SwingGerade wurde der Preisträger des mit 10.000 Euro dotierten „Host und Gretl Will Stipendiums für Jazz/Improvisierte Musik“ der Stadt Köln bekanntgegeben: Dominik Mahnig. Der in Köln lebende, 1989 im schweizerischen Willisau geborene Mahnig gehört zu der immer größer werdenden Gruppe junger Schlagzeuger, die seit geraumer Zeit mit eigenen rhythmischen Konzepten zu überzeugen wissen. „Auch als Sideman schafft er es, der kollektiven Musik seine eigenen Farben und Konturen zu geben“, heißt es in der Jurybegründung. „Er lässt dabei eine nie versiegende Ideenfülle erkennen und überragende handwerkliche Fähigkeiten darin, seinen Ideen Raum und Klang zu geben. Er übertönt nicht die Anderen, sondern inszeniert sie und gibt ihrer Musik neue Aspekte. Dabei beherrscht er gleichermaßen die kleinteilige Arbeit, die Kreation von randständigen Geräuschen, die der Musik Detailreichtum mitgeben, wie auch den großen, ausdrucksvollen Schwung, der neue Kapitel eröffnet und von der klanglich-agogischen Macht des Schlagwerks kündet.“ Preisverleihung und Preisträgerkonzert finden im Herbst statt.

Auch der Gewinner des diesjährigen Essener Preises „Jazz Pott“ wurde bekanntgegeben: der Altsaxofonist Chris Hopkins mit Echoes Of Swing. „Der Bochumer Altsaxofonist (und Pianist) und die 1997 von ihm gegründeten Echoes interpretieren historische Stile ganz ohne Nostalgie oder Dixie-Bierseligkeit, sondern haben zu einem modernen, ja ,coolen‘ Sound gefunden, der Stücke aus den 1920er- bis ‚30er Jahren so zeitgemäß erscheinen lässt wie jüngeres Liedgut, Klassikadaptionen oder Selbstgeschriebenes“, ist die Jury überzeugt. Preisverleihung und Preisträgerkonzert finden am 30. September im Essener Grillo-Theater statt.

