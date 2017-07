10: Bezau Beatz

Lisa Simone

Vom 10. bis 12. August findet zum zehnten Mal das Festival Bezau Beatz im beschaulichen Örtchen Bezau im Bregenzerwald in Österreichs westlichstem Bundesland Vorarlberg statt. Alfred Vogel, Schlagzeuger und Tausendsassa in eigener wie fremder Sache, war damals der Initiator dieses Festivals, bis heute kuratiert er das Programm seiner Bezau Beatz. Was vor zehn Jahren als kleines Festival für aktuelle Musik begann, wird mittlerweile international wahrgenommen und goutiert. Doch die ursprüngliche Idee für Bezau Beatz ist geblieben, wie Vogel betont: „Viele gute Dinge passieren rund um das Festival herum und wir bekommen auch international recht viel Aufmerksamkeit. Was mir aber genauso wichtig ist: Die Musiker bringen die Welt zu uns, sie öffnen unseren Blick nach außen. Denn vor lauter Schönheit und Ruhe, die uns umgibt, vergessen wir manchmal, dass da draußen ja auch einiges los ist.“

Und dieses „Da draußen“ steht auch in der Jubiläumsausgabe im Mittelpunkt des Programms – auch und gerade musikalisch. Das Quartett mit dem lautmalerischen Namen qÖÖlp mit den Franzosen Théo (Violine) und Valentin Ceccaldi (Cell) sowie den Deutschen Ronny Graupe (Gitarre) und Christian Lillinger (Drums) ist eine dieser Bands, wie sie für Bezau Beatz exemplarisch ist: Ganz den vielfältigen Ausdrucksformen einer musikalischen Avantgarde verpflichtet, changieren die vier Musiker zwischen lautstarkem Rock und feinziselierter Kammermusik. Gleichzeitig hat Vogel keine Scheu, auch einen populären Act wie die Sängerin Lisa Simone mit ihrem Mix aus Jazz und Soul als Headliner zum Festival zu holen. Und bevor der norwegische Gitarrenberserker Stian Westerhus mit Pale Horses einen krachigen Schlusspunkt des Festivals setzt, gibt es Konzerte unter anderem mit Lukas Kranzlbinder & Shake Stew, Wildbirds & Peacedrum, Mats Gustafssons FIRE-Trio und Barry Guy & Maya Homberger. Das komplette Programm gibt es auf der Festivalsite im Internet.

