Berlin: Jubiläum für die Wassermusik

Orchestra Of Speres

In seiner zehnten Ausgabe präsentiert das Festival Wassermusik keine bestimmte Region, sondern erlaubt sich unter anderem eine Rückschau auf die beliebtesten Konzerte der vergangenen Dekade. Vom 21. Juli bis zum 13. August sind daher im Haus der Kulturen der Welt in Berlin noch einmal der algerische Star Khaled, mit Los Pirañas Protagonisten der neuen kolumbianischen Szene und mit den Barmer Boys impulsiver Electro-Folk aus Rajasthan zu hören.

Die Veranstalter nehmen die runde Ausgabe auch zum Anlass, Bands vorzustellen, die schon länger eingeladen waren, mit denen es bisher aber noch nicht geklappt hat. Als da wären: das neuseeländische Orchestra Of Spheres, die mit einer Keksdosen-Gitarre und einer „Sexomouse“-Marimba anrücken, oder das legendäre exil-kongolesische Orchestre Les Mangelepa aus Kenia. An großen Namen ist auch darüber hinaus kein Mangel: Wassoulou-Diva Oumou Sangaré kommt ebenso an die Spree wie Jazzpianist Abdullah Ibrahim oder Summer-Samba-Schöpfer Marcos Valle. Mit Alemayehu Eshete ist zudem ein Grandseigneur der äthiopischen Musik zugegen, der sich von der Berliner Formation The Polyversal Souls um Schlagzeuger Max Weissenfeldt begleiten lässt. Im Filmprogramm des Festival hingegen gibt es weiterhin ein verbindendes Thema: In diesem Jahr sind es die Flüsse.

