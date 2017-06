Johannesburg: Neues Label im deutschen Vertrieb

Sibusile XabaDie Philosophie des 2012 gegründeten Johannesburger Labels Mushroom Hour Half Hour ist zumindest in Südafrika ungewöhnlich: Das Team verfügt über ein mobiles Aufnahmestudio und reist durch das Land, um Musiker an verschiedenen Orten aufzunehmen. Mit dieser Verfahrensweise haben die Betreiber mittlerweile eine Klanglandkarte erstellt, die Vertreter der zeitgenössischen Musik Südafrikas jenseits des Mainstreams vorstellt. In Kürze werden die Veröffentlichungen von Mushroom Hour Half Hour auch in Deutschland erhältlich sein.

Der Start wird mit „Open Letter Do Adoniah“, einem Doppel-Album von Sibusile Xaba eingeläutet, der zu einer innovativen Generation von Jazzern gehört. Xaba pflegt einen melancholischen Vokalstil, den er mit außergewöhnlichem Gitarrenpicking kombiniert, die Texte sind von Ahnenanrufungen und mythologischen Themen geprägt. Mushroom Hour Half Hour ging ursprünglich aus einer Vinyl-Radioshow hervor, in der Rapper und Poeten über alte Samples improvisierten. Die Website des Indie-Labels bietet einen guten Einblick in die sogenannten „Lab Sessions“ vor Ort und stellt Mixtapes und Klangcollagen zum Download zur Verfügung.

