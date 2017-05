Live Thing: Talib Kweli & The Soul Rebels (+ Ticketverlosung)

Talib Kweli & The Soul RebelsViel mehr als Talib Kweli kann man in einer Karriere nicht erreichen. Der in Brooklyn lebende MC gilt nicht nur als einer der begabtesten Texter, sondern ist auch sozial wie politisch einer der engagiertesten Rapper, den der HipHop in den vergangenen 20 Jahren hervorgebracht hat. Ob in „Black Star“, seinem gemeinsamen Projekt mit Mos Def, oder als Partner für Produzent Hi-Tek auf „Reflection Eternal“, als gefeierter Solo-Künstler auf über zehn Alben oder in Kollaborationen mit Kanye West, Pharrell Williams, Just Blaze, J Dilla, oder Madlib: Stets zieht Kweli mit seinen wortgewandten Lyrics und fesselnden Stories die Aufmerksamkeit auf sich und beweist eindrucksvoll, dass er in der Lage ist, über nahezu jede Form von instrumentaler Grundlage zu rappen.

Wie der Zufall es will, passt diese Fähigkeit ganz hervorragend zu seinem neuesten Projekt, einer Zusammenarbeit mit The Soul Rebels aus New Orleans. Das achtköpfige Brass-Ensemble hat derzeit einen Lauf, wie die Namen der Musiker zeigen, mit denen diese Band in den letzten Jahren zusammen gearbeitet hat.: Macklemore & Ryan Lewis, Marilyn Manson, Joey Bada$$, Big Freedia, Lettuce, Robert Glasper, Kool & The Gang, Rakim, Slick Rick, The String Cheese Incident, Black Thought of The Roots, Pharoahe Monch u.v.a.m. Die Kooperation mit dem Rapper Kweli hatte ihren Ursprung bei drei gefeierten ausverkauften Shows im New Yorker Brooklyn Bowl. Im Juli kommt man nun für drei Konzerte nach Deutschland: am 10. ins Frankfurter Gibson, am 11. ins Münchner Technikum und am 12. Juli in die Kölner Live Music Hall. Wir verlosen 2×2 Eintrittskarten für einen der Konzertorte eurer Wahl: Schickt uns bis zum 8. Juni eine E-Mail an redaktion@jazzthing.de – mit ein paar Sätzen über unseren wöchentlichen Jazz thing Newsletter. Viel Erfolg!

