Sarah McKenzie: Tourtipp & Ticketverlosung

Sarah McKenzieDie bisherigen Lebensstationen von Sarah McKenzie zeigen durchaus die Vorteile einer globalisierten Welt. Vor 29 Jahren im australischen Melbourne geboren, studierte sie erst in Perth, bevor sie mit einem Vollstipendium in der Tasche an die Jazz-Kaderschmiede, dem renommierten Berklee College Of Music in Boston kam. Nach ihrem Abschluss dort ließ sich McKenzie dann in Europa nieder, genauer: in Paris. „Die Dinge verändern sich ständig in meinem Leben“, erzählt sie in der aktuellen Ausgabe von Jazz thing unserem Autor Reinhard Köchl, „aber ich versuche, mir dabei immer treu zu bleiben. Das mag vielleicht altmodisch sein, aber es hat etwas Schönes an sich, eine Art Haltung.“

Diese Haltung zeigt die Sängerin auch musikalisch. Ihr Jazz soll swingen wie bei Count Basie, darf die Farbenpracht eines Duke Ellington ebenso haben wie die Eleganz der Blockakkorde eines George Shearing. Es sind natürlich viele Stücke aus dem „Great American Songbook“ in ihrem Repertoire, das auch ihr zweites Album „Paris In The Rain“ (Impulse!/Universal) kennzeichnet. Mit diesen Repertoire im Gepäck kommt McKenzie für drei Konzerte nach Deutschland: am 3. Mai in die Hamburger Kulturkirche, am 4. Mai in den Münchner Carl-Orff-Saal und am 5. Mai in die Berliner Passionskirche. Für diese Konzerte verlosen wir 2×2 Eintrittskarten für einen Ort eurer Wahl. Schickt uns bis zum 23. März eine E-Mail an redaktion@jazzthing.de – mit eurem Namen plus dem McKenzie-Konzert, das ihr besuchen möchtet. Viel Erfolg!

Weiterführende Links

Sarah McKenzie