Ticket-Verlosung: Jason Moran und Joachim Kühn

Zwei seltene Solo-Konzerte stehen in Mannheim und Köln auf dem Programm: Das Festival der Metropolenregion, Enjoy Jazz, läuft noch auf Hochtouren, bevor am 11. November der krönende Abschluss mit „Archie Shepp’s Tribute to John Coltrane feat. Reggie Workman, Jason Moran, Nasheet Waits & Amir ElSaffar“ in der Stadthalle Heidelberg über die Bühne geht. Der Pianist Jason Moran ist zudem bereits am 8. November mit einem Solo-Konzert in der Alten Feuerwache in Mannheim zu erleben. Er wird dabei seine Solo-CD „The Armory Concert“, die in diesem Jahr im neu restaurierten Veterans Room im The Park Avenue Armory in New York aufgenommen wurde, vorstellen. Es handelt sich dabei um eigene Kompositionen und Morans erste Veröffentlichung auf seinem eigenen Label YES RECORDS. Für das Konzert verlosen wir 2×2 Tickets: Schickt uns bis zum 4. November eine E-Mail an redaktion@jazzthing.de – mit ein paar Sätzen über unsere wöchentlichen Jazz thing News. Viel Erfolg!

Der Pianist Joachim Kühn spielt am 9. November sein einziges Solo-Konzert dieses Jahr in der Kölner Philharmonie. Unter dem Titel „Beauty & Truth solo“ führt er Stücke seiner aktuell immens erfolgreichen Trio-CD auf. Die Veranstalter schreiben: „Joachim Kühn, seines Zeichens Pianist von Weltrang und Solitär des europäischen Jazz, gönnt sich auch im hohen Alter jenseits der 70 keine Pause. Für sein jüngstes Programm ‚Beauty & Truth‘ hat er sein heimisches Tonträgerarchiv nach Lieblingssongs und -melodien durchforstet. Fündig geworden ist Kühn u.a. bei den Jazzgiganten Gil Evans und Ornette Coleman, aber auch bei The Doors und dem Soundtrack zu Polanskis ‚Rosemary’s Baby‘. Alles zu hören im Kühn-Sound.“ Auch für dieses Kühn-Konzert verlosen wir 2×2 Tickets: Schickt uns bis zum 4. November eine E-Mail an redaktion@jazzthing.de – mit ein paar Sätzen über unsere wöchentlichen Jazz thing News. Viel Erfolg!

