Videopremiere - Tobias Meinhart Bird Song

Tobias Meinharts „Bird Song“ wurde vom Ruf der Chikadee, der Meise inspiriert. Im Quintett mit Ingrid Jensen an der Trompete, Eden Ladin am Piano, Matt Penman und Obed Calvaire an den Drums liefert uns der deutsche Musiker einen weiteren Song aus seinem aktuellen Album „The Painter“ frei Haus. Ab diesen Freitag geht es dann auf eine kleine Tour durch die Musikclubs in der Republik. Und jetzt: Bühne frei!

Tobias Meinhart Quartet

29.10. Dresden, Tonne

30.10. München, Unterfahrt

31.10. Köln, Altes Pfandhaus

01.11. Valencia, Jimmy Glass

02.11. Girona, Sunset

03.11. Berlin, A-Trane

04.11. Regensburg, Jazzclub

05.11. Frankfurt/Main, Jazzkeller

06.11. Helmbrechts, Jazzfestival